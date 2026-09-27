Филипп Воронин: Вагнер — легенда. Вдумайтесь, он не играл за ЦСКА 13 лет, а его боготворят

Комик Филипп Воронин высказался о прощальном матче бразильского нападающего Вагнера Лава на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встреча команд «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лава» (3:3) состоялась в субботу, 26 сентября.

«Какое же топовое мероприятие в очередной раз организовал ЦСКА. Просто браво. Даже представить не могу, сколько за всем этим стоит административной работы. А Вагнер реально Лав. Его как будто невозможно не любить. И