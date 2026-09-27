15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Филипп Воронин: Вагнер — легенда. Вдумайтесь, он не играл за ЦСКА 13 лет, а его боготворят

Филипп Воронин: Вагнер — легенда. Вдумайтесь, он не играл за ЦСКА 13 лет, а его боготворят
Комментарии

Комик Филипп Воронин высказался о прощальном матче бразильского нападающего Вагнера Лава на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встреча команд «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лава» (3:3) состоялась в субботу, 26 сентября.

Прощальный матч Вагнера Лава . Финал
26 сентября 2026, суббота. 20:00 МСК
Легенды ЦСКА
Окончен
3 : 3
Друзья Вагнера Лава
0:1 Лав – 23'     1:1 Гусев – 46'     1:2 Вагнер – 48'     1:3 Карвальо – 57'     2:3 Набабкин – 66'     3:3 Лав – 73'    

«Какое же топовое мероприятие в очередной раз организовал ЦСКА. Просто браво. Даже представить не могу, сколько за всем этим стоит административной работы. А Вагнер реально Лав. Его как будто невозможно не любить. И