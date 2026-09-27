Президент «Галатасарая»: на трансферах Батракова, Леау и Гюля клуб выиграл около € 50 млн

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек рассказал о работе клуба в летнее трансферное окно.

«Когда вы подписываете контракт с футболистом во время трансферного периода, наличие или отсутствие денег не имеет большого значения, поскольку обычно вы заключаете соглашение с расчётом на будущее.

Одной из главных задач «Галатасарая» было обеспечить финансовую устойчивость. У клуба нет проблем с выплатами футболистам.

Во время трансферного периода мы проводили встречи с тренерским штабом, скаутами и советом директоров. Нашей главной целью было сохранить чемпионский состав прошлого сезона. Мы обсуждали, на каких позициях нам необходимо усиление. Впервые мы подняли этот вопрос 1 мая.

Мы определили приоритеты и составили планы, после чего начали работу. Для каждой позиции определили несколько вариантов и начали переговоры с футболистами. Параллельно мы оценили наш бюджет и объём средств, которые можем потратить, чтобы исходя из этого провести трансферную кампанию.

Мы начали переговоры со всеми игроками, которых хотели подписать, и продолжали их до закрытия трансферного окна.

Для руководства проще всего в начале трансферного окна заплатить запрашиваемую сумму и сразу подписать нужного игрока. Но руководитель «Галатасарая» также должен сохранять контроль над бюджетом. Именно поэтому некоторые футболисты присоединяются к команде ближе к концу трансферного окна.

Между подписанием тех же игроков в начале и в конце трансферного окна есть разница в €50 млн. Благодаря трансферам Леау, Батракова и Дениза Гюля «Галатасарай» выиграл около € 50 млн.

Мы добились этого результата благодаря тому, что всё тщательно спланировали. Теперь будем смотреть на выступления наших новичков на поле. Считаю, что мы сделали трансферы, которые помогут «Галатасараю» завоевать чемпионство в этом сезоне», — приводит слова Озбека Buzz Spor на личной странице в социальной сети X.

На данный момент «Галатасарай» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, записав в свой актив 13 очков. Столько же очков и у лидирующего «Амеда».