Сборная США разгромила Перу в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором сборная США встречалась с национальной командой Перу. Игра прошла в Орландо и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Джастин Эллис, Малик Тилльман, Джулиан Холл и Себастьян Берхалтер.

Единственный гол за Перу забил Джанлука Лападула.

Отметим, для сборной США этот матч стал первым после ЧМ-2026. Команда дошла до 1/8 финала турнира, где потерпела разгромное поражение от национальной команды Бельгии со счётом 1:4.

В следующем матче сборная США встретится с Чили. Национальная команда Перу, в свою очередь, сыграет с Мексикой. Обе игры пройдут 30 сентября.