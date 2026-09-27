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США – Перу, результат матча 26 сентября 2026, счет 4:1, товарищеский матч

Сборная США разгромила Перу в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором сборная США встречалась с национальной командой Перу. Игра прошла в Орландо и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
26 сентября 2026, суббота. 23:30 МСК
США
Окончен
4 : 1
Перу
1:0 Ellis – 4'     1:1 Лападула – 15'     2:1 Тилльман – 66'     3:1 Холл – 72'     4:1 Берхалтер – 90'    

В составе победителей забивали Джастин Эллис, Малик Тилльман, Джулиан Холл и Себастьян Берхалтер.

Единственный гол за Перу забил Джанлука Лападула.

Отметим, для сборной США этот матч стал первым после ЧМ-2026. Команда дошла до 1/8 финала турнира, где потерпела разгромное поражение от национальной команды Бельгии со счётом 1:4.

В следующем матче сборная США встретится с Чили. Национальная команда Перу, в свою очередь, сыграет с Мексикой. Обе игры пройдут 30 сентября.

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