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Сборная Испании обновила мировой рекорд по числу официальных матчей подряд без поражений

Сборная Испании обновила мировой рекорд по числу официальных матчей подряд без поражений
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Сборная Испании продлила беспроигрышную серию в официальных встречах до 39 матчей и обновила мировой рекорд, одолев Англию (3:2) во встрече 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A). Команды играли на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 3
Испания
0:1 Ямаль – 2'     1:1 Гордон – 36'     2:1 Кейн – 40'     2:2 Баэна – 60'     2:3 Оярсабаль – 74'    

В последний раз Испания проиграла в основное время официальной игры в марте 2023 года. Во 2-м туре группы А отбора на чемпионат Европы — 2024 подопечные Луиса де Ла Фуэнте уступили Шотландии (0:2).

Таким образом, испанцы