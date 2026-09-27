Сборная Испании обновила мировой рекорд по числу официальных матчей подряд без поражений

Сборная Испании продлила беспроигрышную серию в официальных встречах до 39 матчей и обновила мировой рекорд, одолев Англию (3:2) во встрече 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A). Команды играли на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия).

В последний раз Испания проиграла в основное время официальной игры в марте 2023 года. Во 2-м туре группы А отбора на чемпионат Европы — 2024 подопечные Луиса де Ла Фуэнте уступили Шотландии (0:2).

Таким образом, испанцы