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Гарри Кейн объяснил, почему не забил пенальти в матче Англия – Испания в Лиге наций

Гарри Кейн объяснил, почему не забил пенальти в матче Англия – Испания в Лиге наций
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о незабитом пенальти в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Испанией (2:3). Кейн не забил пенальти на 54-й минуте, назначенный за фол на Джуде Беллингеме.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 3
Испания
0:1 Ямаль – 2'     1:1 Гордон – 36'     2:1 Кейн – 40'     2:2 Баэна – 60'     2:3 Оярсабаль – 74'    

«Мы провели отличный матч, но Испания не просто так стала чемпионом мира. Пенальти? Я поскользнулся, не повезло», — приводит слова Кейна AS.

Во 2-м туре группового этапа Англия встретится с Чехией 29 сентября, а Испания в этот же день проведёт матч с Хорватией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен. Отметим, что Португалия является двукратным победителем Лиги наций.

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