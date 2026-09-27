Гарри Кейн объяснил, почему не забил пенальти в матче Англия – Испания в Лиге наций

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о незабитом пенальти в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Испанией (2:3). Кейн не забил пенальти на 54-й минуте, назначенный за фол на Джуде Беллингеме.

«Мы провели отличный матч, но Испания не просто так стала чемпионом мира. Пенальти? Я поскользнулся, не повезло», — приводит слова Кейна AS.

Во 2-м туре группового этапа Англия встретится с Чехией 29 сентября, а Испания в этот же день проведёт матч с Хорватией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен. Отметим, что Португалия является двукратным победителем Лиги наций.