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«Чтобы защитить». Сборная Египта отказалась выпускать Салаха на матч с Южным Суданом

«Чтобы защитить». Сборная Египта отказалась выпускать Салаха на матч с Южным Суданом
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Египетская футбольная ассоциация заявила, что форвард Мохамед Салах не сыграет в матче с Южным Суданом в отборе на Кубок Африки из-за того, что игра пройдёт на искусственном газоне.

Кубок африканских наций-2027 — квалификация . Группа B. 2-й тур
29 сентября 2026, вторник. 16:00 МСК
Южный Судан
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тренерский штаб сборной Египта по футболу во главе с Хоссамом Хассаном принял решение не выпускать Мохамеда Салаха на поле в матче с Южным Суданом, запланированном на 29 сентября, из-за искусственного покрытия игрового поля. Перед матчем с Анголой тренерский штаб национальной сборной и Мохамед Салах договорились не играть в матче с Южным Суданом, и тренерский штаб предпочел именно такой вариант, чтобы защитить игрока», — говорится в заявле