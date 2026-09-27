«Чтобы защитить». Сборная Египта отказалась выпускать Салаха на матч с Южным Суданом

Египетская футбольная ассоциация заявила, что форвард Мохамед Салах не сыграет в матче с Южным Суданом в отборе на Кубок Африки из-за того, что игра пройдёт на искусственном газоне.

«Тренерский штаб сборной Египта по футболу во главе с Хоссамом Хассаном принял решение не выпускать Мохамеда Салаха на поле в матче с Южным Суданом, запланированном на 29 сентября, из-за искусственного покрытия игрового поля. Перед матчем с Анголой тренерский штаб национальной сборной и Мохамед Салах договорились не играть в матче с Южным Суданом, и тренерский штаб предпочел именно такой вариант, чтобы защитить игрока», — говорится в заявле