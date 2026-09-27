«Потерял 99% всего, что заработал в футболе». Роберто Карлос обратился к молодым игрокам

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал о потере почти всех заработанных в футболе средств.

«У меня были проблемы с людьми, которые обнуляли мой счёт. Из-за агентов и семейных проблем я потерял 99% всего, что заработал в футболе. Как-то раз мне прислали стопку документов, о существовании которых я даже не знал, и оказалось, что я потерял всё своё имущество. Я очень хочу поделиться всем негативным, что произошло в моей жизни, с молодыми игроками, чтобы они не совершали тех же ошибок, что и я», — приводит слова Карлоса Corriere dello Sport.

Экс-футболисту 53 года, он завершил карьеру игрока в 2015 году. Карлос известен своими выступлениями за мадридский «Реал». В составе этого клуба защитник четыре раза выигрывал чемпионат Испании, трижды становился победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка страны. Вместе со сборной Бразилии Роберто Карлос выигрывал чемпионат мира — 2002 и Кубок Америки (1997, 1999). Отметим, в период с 2011 по 2012 год бразилец защищал цвета махачкалинского «Анжи».