15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У меня нет претензий». Форвард сборной Англии Гордон – о своей замене в матче с Испанией

«У меня нет претензий». Форвард сборной Англии Гордон – о своей замене в матче с Испанией
Комментарии

Нападающий сборной Англии Энтони Гордон высказался о своей замене в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Испанией (2:3).В этой встрече Гордон забил один гол и был заменён на 70-й минуте матча.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 3
Испания
0:1 Ямаль – 2'     1:1 Гордон – 36'     2:1 Кейн – 40'     2:2 Баэна – 60'     2:3 Оярсабаль – 74'    

«Я всегда расстраиваюсь, когда меня заменяют, потому что хочу забивать больше голов и участвовать в каждом аспекте игры. Хочу делать больше голевых передач и радовать зрителей. Сегодня я почувствовал, что это, возможно, было правильным решением, потому что я немного устал. Я много бегал на длинные дистанции на высокой скорости, поэтому сегодня у меня нет претензий к тренеру, который меня заменил», — приводит слова Гордона BBC.

Во 2-м туре группово