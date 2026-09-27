«У меня нет претензий». Форвард сборной Англии Гордон – о своей замене в матче с Испанией

Нападающий сборной Англии Энтони Гордон высказался о своей замене в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с Испанией (2:3).В этой встрече Гордон забил один гол и был заменён на 70-й минуте матча.

«Я всегда расстраиваюсь, когда меня заменяют, потому что хочу забивать больше голов и участвовать в каждом аспекте игры. Хочу делать больше голевых передач и радовать зрителей. Сегодня я почувствовал, что это, возможно, было правильным решением, потому что я немного устал. Я много бегал на длинные дистанции на высокой скорости, поэтому сегодня у меня нет претензий к тренеру, который меня заменил», — приводит слова Гордона BBC.

Во 2-м туре группово