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Де ла Фуэнте назвал причину двух пропущенных голов в первом тайме матча Испании с Англией

Де ла Фуэнте назвал причину двух пропущенных голов в первом тайме матча Испании с Англией
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о причине пропущенных голов в первом тайме матча с Англией в рамках 1-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 (3:2).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 3
Испания
0:1 Ямаль – 2'     1:1 Гордон – 36'     2:1 Кейн – 40'     2:2 Баэна – 60'     2:3 Оярсабаль – 74'    

«Какие выводы можно сделать? Мы пропустили два гола от Англии, это был момент потери концентрации, они могли нам навредить, а мы не могли им противостоять. В целом же игра находилась под контролем против сверхдержавы. Что касается составов с крайними нападающими или без них, запасные тоже впоследствии приносят пользу. Затем команда вернула себе доминирование. Матч состоит из множества эпизодов. Мы смогли сыграть на всех отрезках, и я считаю, что в противостоянии мы контролировали ход игры против такой мощной команды, как соперник», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Во 2-м туре группового этапа Англия встретится с Чехией 29 сентября, а Испания в этот же день проведёт матч с Хорватией.

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