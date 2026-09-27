Де ла Фуэнте назвал причину двух пропущенных голов в первом тайме матча Испании с Англией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о причине пропущенных голов в первом тайме матча с Англией в рамках 1-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 (3:2).

«Какие выводы можно сделать? Мы пропустили два гола от Англии, это был момент потери концентрации, они могли нам навредить, а мы не могли им противостоять. В целом же игра находилась под контролем против сверхдержавы. Что касается составов с крайними нападающими или без них, запасные тоже впоследствии приносят пользу. Затем команда вернула себе доминирование. Матч состоит из множества эпизодов. Мы смогли сыграть на всех отрезках, и я считаю, что в противостоянии мы контролировали ход игры против такой мощной команды, как соперник», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Во 2-м туре группового этапа Англия встретится с Чехией 29 сентября, а Испания в этот же день проведёт матч с Хорватией.