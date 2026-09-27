Тренер Испании рассказал, почему заменил Эрика Гарсию перед стартом матча с Англией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о замене, которую произвёл в стартовом составе команды перед началом матча с Англией в рамках 1-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 (3:2).

«Как дела у Эрика Гарсии? У него возникла небольшая проблема во время разминки. Когда мы прибудем в Мадрид, оценим, насколько она серьёзна и поддаётся ли лечению. Кажется, что ничего важного нет, но мы пока также не знаем, сможет ли он быть готов к какому-либо из матчей. Тогда уже решим, нужно ли вызывать в сборную другого игрока», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

За час до матча Испании с Англией в стартовом составе команды числился защитник «Барселоны» Эрик Гарсия, однако после разминки игрока в основе по