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Тренер Испании рассказал, почему заменил Эрика Гарсию перед стартом матча с Англией

Тренер Испании рассказал, почему заменил Эрика Гарсию перед стартом матча с Англией
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о замене, которую произвёл в стартовом составе команды перед началом матча с Англией в рамках 1-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 (3:2).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 3
Испания
0:1 Ямаль – 2'     1:1 Гордон – 36'     2:1 Кейн – 40'     2:2 Баэна – 60'     2:3 Оярсабаль – 74'    

«Как дела у Эрика Гарсии? У него возникла небольшая проблема во время разминки. Когда мы прибудем в Мадрид, оценим, насколько она серьёзна и поддаётся ли лечению. Кажется, что ничего важного нет, но мы пока также не знаем, сможет ли он быть готов к какому-либо из матчей. Тогда уже решим, нужно ли вызывать в сборную другого игрока», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

За час до матча Испании с Англией в стартовом составе команды числился защитник «Барселоны» Эрик Гарсия, однако после разминки игрока в основе по