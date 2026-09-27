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«Рома» хочет € 100 млн за Коне — La Gazzetta dello Sport

«Рома» хочет € 100 млн за Коне — La Gazzetta dello Sport
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«Рома» существенно пересмотрела сумму, за которую готова расстаться с французским полузащитником Ману Коне. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, теперь римский клуб оценивает 25-летнего хавбека в € 100 млн.

Ещё недавно позиция «Ромы» была значительно менее жёсткой — трансферная стоимость игрока оценивалась примерно в € 60 млн. К Коне проявляли интерес сразу несколько европейских грандов, среди которых «Челси», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Однако ни один из потенциальных покупателей не решился заплатить требуемую сумму.

Более того, в конце августа «Челси» действительно был готов приблизиться к отметке € 60 млн, но «Рома» в итоге отклонила возможность продажи. Главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини рассматривал француза как одного из ключевых футболистов своей команды.

Теперь столичный клуб намерен требовать за Коне уже € 100 млн. На изменение его стоимости повлияли и последние выступления футболиста: в частности, в сентябре он оформил дубль в матче с «Интером», а затем дебютировал за сборную Франции при Зинедине Зидане.

В нынешнем сезоне Коне провёл за «Рому» шесть матчей во всех турнирах и забил два гола.

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