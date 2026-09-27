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Главный тренер сборной Венгрии отреагировал на стычку с украинскими футболистами

Главный тренер сборной Венгрии отреагировал на стычку с украинскими футболистами
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Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси высказался об инциденте, произошедшем в концовке матча Лиги наций с Украиной. Встреча завершилась поражением венгров со счётом 0:1, а в компенсированное время между футболистами команд произошла потасовка.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
0 : 1
Украина
0:1 Сикан – 42'    
Удаления: нет / Назаренко – 90+2'

«Я не видел, что именно случилось в концовке. Возможно, в сторону Доминика Собослаи была какая-то провокация, и наши футболисты решили его защитить. Но, если честно, я не знаю, почему эмоции у игроков настолько вышли из-под контроля», — сказал Росси, слова которого приводит Index.

Инцидент произошёл после удаления украинца Александра Назаренко. В итоге жёлтые карточки получили Собослаи, Виктор Цыганков, Николай Матвиенко и Милош Керкез.

Украина одержала победу благодар