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«У них очень непростая жизнь». Мальдера — о футболистах сборной Украины

«У них очень непростая жизнь». Мальдера — о футболистах сборной Украины
Комментарии

Главный тренер национальной команды Украины Андреа Мальдера высказался о футболистах сборной после матча 1-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 с Венгрией (1:0).

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
0 : 1
Украина
0:1 Сикан – 42'    
Удаления: нет / Назаренко – 90+2'

«Я очень тронут, очень взволнован и горд. Эти ребята делают что-то удивительное. У них очень непростая жизнь, не такая, к которой привыкли футболисты. И с точки зрения энергии это что-то невероятное — как они отдаются на поле. Если говорить здесь только о футболе — это не полностью передаст мои эмоции. Я очень горжусь этими ребятами, которые отдают мак