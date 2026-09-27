«У них очень непростая жизнь». Мальдера — о футболистах сборной Украины

Главный тренер национальной команды Украины Андреа Мальдера высказался о футболистах сборной после матча 1-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 с Венгрией (1:0).

«Я очень тронут, очень взволнован и горд. Эти ребята делают что-то удивительное. У них очень непростая жизнь, не такая, к которой привыкли футболисты. И с точки зрения энергии это что-то невероятное — как они отдаются на поле. Если говорить здесь только о футболе — это не полностью передаст мои эмоции. Я очень горжусь этими ребятами, которые отдают мак