«Манчестер Сити» может быть полностью исключён из профессионального футбола — Бен Джейкобс

«Манчестер Сити» потенциально может столкнуться с крайне серьёзными последствиями в рамках дела о нарушениях финансовых правил АПЛ. Об этом заявил журналист Бен Джейкобс на своём YouTube-канале.

«Если «Манчестер Сити» исключат из Премьер-лиги, EFL планирует ознакомиться с вердиктом и в знак солидарности поддержать позицию АПЛ, попытавшись не допустить «Манчестер Сити» также и до своих соревнований.

При самом худшем сценарии существует опасность, что «Манчестер Сити» могут вообще исключить из футбола. Но это лишь одна из юридических возможностей, поэтому не стоит спекулировать относительно того, каким именно будет наказание», — сказал Джейкобс.

Отметим, что EFL объединяет Чемпионшип, Лигу 1 и Лигу 2 — профессиональные дивизионы Англии, расположенные ниже Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» обвиняется в нарушениях финансовых правил АПЛ, которые предположительно были допущены в период с 2009 по 2018 год. Лига выдвинула против клуба 115 обвинений, связанных, в частности, с предоставлением финансовой информации, выплатами игрокам и тренерам, а также соблюдением правил финансового фэйр-плей УЕФА и требований по прибыльности и устойчивому развитию. Дело рассматривает независимая комиссия.