«Такой у них стиль». Защитник сборной Венгрии высказался об агрессивной игре украинцев

Правый защитник сборной Венгрии Бендегуз Болла прокомментировал характер игры Украины в матче 1-го тура Лиги наций. Встреча в Будапеште завершилась победой украинской команды со счётом 1:0.

«Такой у них стиль. Поэтому нам тоже нужно было принять этот вызов, но, думаю, мы отвечали им, так что недостатков в этом плане не было. Хотелось бы как можно скорее забыть ошибку, которую мы допустили перед голом, ведь это уже не в первый раз наша оборона теряла концентрацию. В целом, однако, обнадёживает то, что мы контролировали игру, особенно во втором тайме», — приводит слова футболиста Blikk.

Единственный гол в матче забил Даниил Сикан на 42-й минуте. Украина завершала встречу в меньшинстве после удаления Александра Назаренко на 90+2-й минуте.

Следующий матч сборная Украины проведёт 28 сентября в Тбилиси против Грузии. Венгрия в тот же день