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«Такой у них стиль». Защитник сборной Венгрии высказался об агрессивной игре украинцев

«Такой у них стиль». Защитник сборной Венгрии высказался об агрессивной игре украинцев
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Правый защитник сборной Венгрии Бендегуз Болла прокомментировал характер игры Украины в матче 1-го тура Лиги наций. Встреча в Будапеште завершилась победой украинской команды со счётом 1:0.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
0 : 1
Украина
0:1 Сикан – 42'    
Удаления: нет / Назаренко – 90+2'

«Такой у них стиль. Поэтому нам тоже нужно было принять этот вызов, но, думаю, мы отвечали им, так что недостатков в этом плане не было. Хотелось бы как можно скорее забыть ошибку, которую мы допустили перед голом, ведь это уже не в первый раз наша оборона теряла концентрацию. В целом, однако, обнадёживает то, что мы контролировали игру, особенно во втором тайме», — приводит слова футболиста Blikk.

Единственный гол в матче забил Даниил Сикан на 42-й минуте. Украина завершала встречу в меньшинстве после удаления Александра Назаренко на 90+2-й минуте.

Следующий матч сборная Украины проведёт 28 сентября в Тбилиси против Грузии. Венгрия в тот же день