«Мы выглядели лучше». Дани Ольмо — о победе Испании над Англией в матче Лиги наций

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо прокомментировал победу над Англией в матче 1-го тура Лиги наций (3:2).

«По ходу игры мы выглядели лучше. Мы отлично начали первый тайм, владели мячом, активно действовали и создали несколько голевых моментов. Но затем на несколько минут потеряли концентрацию, а против таких соперников этого допускать нельзя. У них классные игроки, и они забили два мяча», — приводит слова Дани Ольмо официальный сайт УЕФА.

Во 2-м туре группового этапа англичане вст