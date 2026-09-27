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«Мы выглядели лучше». Дани Ольмо — о победе Испании над Англией в матче Лиги наций

«Мы выглядели лучше». Дани Ольмо — о победе Испании над Англией в матче Лиги наций
Комментарии

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо прокомментировал победу над Англией в матче 1-го тура Лиги наций (3:2).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 3
Испания
0:1 Ямаль – 2'     1:1 Гордон – 36'     2:1 Кейн – 40'     2:2 Баэна – 60'     2:3 Оярсабаль – 74'    

«По ходу игры мы выглядели лучше. Мы отлично начали первый тайм, владели мячом, активно действовали и создали несколько голевых моментов. Но затем на несколько минут потеряли концентрацию, а против таких соперников этого допускать нельзя. У них классные игроки, и они забили два мяча», — приводит слова Дани Ольмо официальный сайт УЕФА.

Во 2-м туре группового этапа англичане вст