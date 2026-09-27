15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги сезона—2026/2027 на 27 сентября 2026 года

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 27 сентября
Комментарии

Сегодня, 27 сентября, состоятся два перенесённых матча 7-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Первой лиги.

Расписание перенесённых матчей 7-го тура Первой лиги на 27 сентября (время московское):

12:30. «Уфа» – «Торпедо» Москва;
17:00. «Шинник» – «СКА-Хабаровск».

Первое место в турнирной таблице Первой лиги с 31 очком в 12 матчах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке находится «Урал», набравший 25 очков. Костромской «Спартак» располагается на третьем месте с 24 очками. Следом идут «Сочи» и «Велес» (четвёртое и пятое места соответственно), у обеих команд по 23 очка. Последнюю, 18-ю строчку в таблице занимает «СКА-Хабаровск» (5).

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме