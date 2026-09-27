Расписание матчей Лиги наций — 2026/2027 по футболу на 27 сентября
Сегодня, 27 сентября, продолжится розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Расписание матчей Лиги наций на 27 сентября (время московское)
Лига А:
19:00. Дания – Уэльс;
19:00. Сербия – Нидерланды;
21:45. Норвегия – Португалия;
21:45. Германия – Греция.
Лига B:
19:00. Австрия – Косово;
21:45. Израиль – Ирландия.
Лига D:
16:00. Литва – Азербайджан;
19:00. Гибралтар – Андорра.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).