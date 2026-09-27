Норвегия — Португалия: как команды играли друг с другом последние три матча

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встретятся сборные Норвегии и Португалии. Игра пройдёт на стадионе «Уллевол» в Осло. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних трёх матчах друг с другом.

Последние пять матчей сборных Норвегии и Португалии друг с другом:

Товарищеский матч, 29 мая 2016 года, Португалия — Норвегия — 3:0;

ЧЕ-2012, квалификация, 4 июня 2011 года, Португалия — Норвегия — 1:0;

ЧЕ-2012, квалификация, 7 сентября 2010 года, Норвегия — Португалия — 1:0;

С историей личных встреч сборных Норвегии и Португалии можно ознакомиться по ссылке.