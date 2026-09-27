Руководство «Манчестер Сити» может уйти в отставку — talkSPORT

Владельцы и руководство «Манчестер Сити» могут столкнуться с требованиями уйти в отставку после того, как клуб был признан виновным по большинству из 115 пунктов обвинения в финансовых нарушениях. Об этом сообщает журналист talkSPORT Алекс Крук.

По информации источника, «крайняя мера» будет задействована, если Независимый орган по регулированию футбола (IFR) при правительстве признает фигурирующих в судебном решении высших должностных лиц «не соответствующими требованиям». Подобный вердикт мгновенно станет катализатором для жёстких санкций: регулятор сможет принять меры напрямую или обязать английскую Премьер-лигу провести собственную масштабную проверку в отношении управленцев.

Напомним, в сентябре прошлого года IFR официально утвердил обновлённую версию теста для владельцев и директоров клубов АПЛ.