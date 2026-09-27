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Игрок «Урала» Тихий: поставлена задача выйти в РПЛ — мы её реализуем

Игрок «Урала» Тихий: поставлена задача выйти в РПЛ — мы её реализуем
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Защитник «Урала» Дмитрий Тихий поделился информацией о задачах екатеринбуржцев на сезон-2026/2027 чемпионата Pari Первой лиги.

«Краткие итоги первого отрезка ФНЛ — мы на втором месте. Хотим большего и будем стремиться к большему. Цель вы все прекрасно знаете: слышали о том, что поставлена задача выйти в РПЛ. Мы её стараемся реализовать. И мы её обязательно реализуем», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вчера, 26 сентября, «Урал» одержал победу над костромским «Спартаком» со счётом 2:1. На данный момент первое место в турнирной таблице Первой лиги с 31 очком в 12 матчах занимает «Нижний Новгород». «Урал», набравший 25 очков, находится на второй строчке.

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