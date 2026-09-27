15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Футбол принадлежит всем». Инфантино — о важности диалога и уважения

«Футбол принадлежит всем». Инфантино — о важности диалога и уважения
Комментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино во время рабочего визита в Саудовскую Аравию выступил с заявлением о будущем мирового спорта. Глава организации призвал футбольное сообщество к взаимному уважению и конструктивному диалогу.

«Я жду обратной связи от каждого после моего письма. Я уже получил позитивные сообщения со всего мира, и сейчас крайне важно продолжать прислушиваться друг к другу. Должна существовать культура диалога и уважения. Речь идёт не о создании красивых заголовков в прессе, а о правильных для игры вещах. Я ещё никогда не был так полон решимости в этом вопросе», — приводит слова Инфантино ESPN.

Ранее АПЛ, Бундеслига, Ла Лига и Серия А выпустили совместное заявление с призывом к реформам в Международной футбольной федерации (ФИФА). Организация подверглась критике из-за планов по продаже части коммерческих прав на чемпионат мира.

Материалы по теме
АПЛ, Бундеслига, Ла Лига и Серия А выступили с призывом к реформам в ФИФА