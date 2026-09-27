«Футбол принадлежит всем». Инфантино — о важности диалога и уважения

Президент ФИФА Джанни Инфантино во время рабочего визита в Саудовскую Аравию выступил с заявлением о будущем мирового спорта. Глава организации призвал футбольное сообщество к взаимному уважению и конструктивному диалогу.

«Я жду обратной связи от каждого после моего письма. Я уже получил позитивные сообщения со всего мира, и сейчас крайне важно продолжать прислушиваться друг к другу. Должна существовать культура диалога и уважения. Речь идёт не о создании красивых заголовков в прессе, а о правильных для игры вещах. Я ещё никогда не был так полон решимости в этом вопросе», — приводит слова Инфантино ESPN.

Ранее АПЛ, Бундеслига, Ла Лига и Серия А выпустили совместное заявление с призывом к реформам в Международной футбольной федерации (ФИФА). Организация подверглась критике из-за планов по продаже части коммерческих прав на чемпионат мира.