«Родина» объявила о подписании экс-защитника «Лорьяна» Игора Силвы

«Родина» в телеграм-канале объявила о подписании контракта с бывшим защитником «Лорьяна» Игором Силвой.

«Правый защитник начинал профессиональную карьеру в Греции, также играл в клубах Кипра и Хорватии, а последним клубом Игора был французский «Лорьян», за который он выступал с 2021 года», — написано в сообщении «Родины».

В составе «Лорьяна» 30-летний Силва принял участие в 90 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста составляет € 1,2 млн.

Материалы по теме Эксклюзив «Родина» близка к подписанию бразильского защитника Игора Силвы

Самый дорогой трансфер в истории футбола: