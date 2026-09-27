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«Бавария» не планирует подписывать Ольмо зимой — Sport Bild

«Бавария» не планирует подписывать Ольмо зимой — Sport Bild
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В планы мюнхенской «Баварии» не входит подписание испанского полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо этой зимой. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, спортивный директор «Баварии» Макс Эберль — большой поклонник Дани Ольмо и продолжает следить за ним, но точно не с прицелом на январь.

Ранее была информация, что мюнхенская «Бавария» попытается приобрести Ольмо в зимнее трансферное окно.

Дани Ольмо перешёл в «Барселону» в августе 2024 года из немецкого «Лейпцига». В текущем сезоне 28-летний испанский полузащитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, три раза поразив ворота соперников и не отметившись голевыми передачами.

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