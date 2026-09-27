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«Арсенал» и «Ливерпуль» могут побороться за нападающего «Брентфорда» — Sky Sports

«Арсенал» и «Ливерпуль» могут побороться за нападающего «Брентфорда» — Sky Sports
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«Арсенал» и «Ливерпуль» проявляют интерес к крайнему нападающему «Брентфорда» Кевину Шаде. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Брентфорд» желает сохранить 24-летнего вингера в команде и провёл с ним предварительные переговоры о новом долгосрочном контракте. Подчёркивается, что «Арсенал» и «Ливерпуль» проявляли наибольший интерес к немцу, когда летнее трансферное окно подходило к концу.

В нынешнем сезоне Шаде принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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