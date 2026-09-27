«Зенит» и китайская цифровая платформа заключили соглашение о сотрудничестве

Футбольный клуб «Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с китайской цифровой платформой Leisu Sports. Соглашение подразумевает намерение сторон развивать медиасотрудничество и продвижение клуба на территории Китая.

«Leisu Sports станет официальной площадкой для распространения контента чемпионов России в Китае. В планах — публикация интервью с игроками, тренерским штабом и руководством клуба, материалов о местной культуре, видео, архивных материалов, а также совместное производство оригинального контента, адаптированного для китайской аудитории.

Стороны уделят особое внимание локализации контента — переводу материалов, добавлению китайских субтитров и комментариев — чтобы сделать его доступным для болельщиков. Также предусмотрено кросс-продвижение во время трансляций, включая матчи Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и международных встреч «Зенита», — сообщает пресс-служба «Зенита».