«Ливерпуль» намерен купить 19-летнего хавбека из «Бока Хуниорс» — El Intransigente

«Ливерпуль» планирует сделать предложение о переходе 19-летнего полузащитника «Бока Хуниорс» Томаса Аранде в январе. Об этом сообщает El Intransigente.

По информации источника, «Бока Хуниорс» оценивает хавбека в € 9 млн. Помимо «Ливерпуля», за этим плеймейкером следят и другие европейские клубы: «Интер», «Арсенал», «Челси», «Астон Вилла» и «Комо».

В сезоне-2025/2026 Аранда принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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