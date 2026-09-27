«Это касается меня напрямую». Хуан Мата прокомментировал вердикт по делу «Манчестер Сити»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал вердикт по делу «Манчестер Сити». «Горожане» признаны виновными почти по всем пунктам обвинений в нарушении финансовых правил АПЛ — исключение составило лишь одно из предъявленных нарушений.

«Это касается меня напрямую. Я провёл немало матчей и завоевал несколько трофеев, но так и не становился чемпионом АПЛ — а теперь даже не знаю, можно ли считать эти титулы по-настоящему своими. Не представляю, что будет дальше, но считаю вердикт справедливым.

Слова Родри, безусловно, верны: титулы действительно завоёвываются на поле. Думаю, он искренне верит, что его команда была лучшей по игре. Но разве это повод нарушать правила ради побед?» — приводит слова Маты Manchester Evening News.

Хуан Мата защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2022 год. За этот период клуб дважды занимал второе место в АПЛ, уступая именно «Манчестер Сити».