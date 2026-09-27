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«Это касается меня напрямую». Хуан Мата прокомментировал вердикт по делу «Манчестер Сити»

«Это касается меня напрямую». Хуан Мата прокомментировал вердикт по делу «Манчестер Сити»
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал вердикт по делу «Манчестер Сити». «Горожане» признаны виновными почти по всем пунктам обвинений в нарушении финансовых правил АПЛ — исключение составило лишь одно из предъявленных нарушений.

«Это касается меня напрямую. Я провёл немало матчей и завоевал несколько трофеев, но так и не становился чемпионом АПЛ — а теперь даже не знаю, можно ли считать эти титулы по-настоящему своими. Не представляю, что будет дальше, но считаю вердикт справедливым.

Слова Родри, безусловно, верны: титулы действительно завоёвываются на поле. Думаю, он искренне верит, что его команда была лучшей по игре. Но разве это повод нарушать правила ради побед?» — приводит слова Маты Manchester Evening News.

Хуан Мата защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2022 год. За этот период клуб дважды занимал второе место в АПЛ, уступая именно «Манчестер Сити».

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