«Рома» заинтересована в покупке нападающего сборной Грузии — Corriere dello Sport

«Рома» проявляет интерес к крайнему нападающему сборной Грузии и «Фрозиноне» Георгию Квернадзе. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, римский клуб попытается приобрести 23-летнего вингера в зимнее трансферное окно и уже провёл предварительный анализ. Подчёркивается, что по взрывной силе, креативности и влиянию на игру он напоминает соотечественника Хвичу Кварацхелию.

В нынешнем сезоне Квернадзе принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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