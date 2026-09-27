«МЮ» объявил о подписании полузащитника из «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о трансфере 16-летнего английского полузащитника Дэвида Эзе из «Манчестер Сити».

Юный хавбек перешёл в стан «красных дьяволов» в качестве свободного агента. Это уже второй трансфер манкунианцев на этой неделе.

Тремя днями ранее 17-летний Карим Кассим перебрался из «Манчестер Сити» в «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента. В сезоне-2025/2026 полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, забив три гола.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в таблице АПЛ, имея в своем активе 5 очков в пяти сыгранных матчах. 10 октября манкунианцы примут на своём поле «Тоттенхэм».