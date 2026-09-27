«Барселона» следит за Эстевао, недовольным игровым временем в «Челси» — Sport.es

Спортивный директор «Барселоны» Деку внимательно следит за крайним нападающим «Челси» Эстевао Виллианом. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, 19-летний футболист недоволен количеством игрового времени в лондонской команде. Бразилец смотрит в будущее с пессимизмом и считает, что у него не будет тех минут, которые он хотел бы. Подчёркивается, что Деку из первых рук получил информацию о текущем положении Эстевао в Лондоне.

В нынешнем сезоне Эстевао принял участие в шести матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.