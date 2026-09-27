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«Все говорят, что я использую инъекции». Уэйн Руни рассказал о процессе своего похудения

«Все говорят, что я использую инъекции». Уэйн Руни рассказал о процессе своего похудения
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни рассказал о своем процессе похудения.

«Я отлично себя чувствую! Я уже некоторое время не пью алкоголь — просто хотел чувствовать себя здоровее. Я стал лучше питаться и тренируюсь. Все говорят, что я использую те самые препараты-инъекции, но это не так. Хочу это прояснить: я много и упорно работаю», — цитирует Уэйна Руни EuroFoot в социальной сети X.

Уэйн Руни выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год. В составе «красных дьяволов» англичанин завоевал 12 трофеев, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 253 гола.

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