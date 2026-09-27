«Милан» намерен расстаться с двумя футболистами — La Gazzetta dello Sport

«Милан» не будет продлевать контракты с защитником Фикайо Томори и полузащитником Рубеном Лофтус-Чиком, заканчивающиеся летом 2027 года. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Милан» готов продать Томори зимой, в то время как Лофтус-Чик покинет клуб по окончании контракта. Подчёркивается, что с уходом этих футболистов «россонери» сэкономят € 10 млн на зарплатах.

Томори выступает в составе «Милана» с лета 2021 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн. Лофтус-Чик играет в команде с лета 2023 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8,5 млн.