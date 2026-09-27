«У него слишком много дурных привычек». Рой Кин высказался о Коуле Палмере

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин не верит, что полузащитник «Челси» Коул Палмер является тем игроком, который выведет национальную команду на новый уровень.

«Если вы думаете, что он выведет сборную Англии на новый уровень и принесёт ей трофеи, забудьте об этом. Мне нравится Палмер, он талантливый парень, но, на мой взгляд, у него слишком много дурных привычек», — приводит слова Роя Кина The Touchline в социальной сети X.

Ранее в СМИ стало известно, что английский полузащитник «Челси» Коул Палмер решил пропустить осенний сбор «трёх львов» с целью дополнительного восстановления.