«Бабушка спросила: «Ты кого-то обокрал?» Сын Вагнера Лава — о премиальных отца в ЦСКА

Лавиньо, сын бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, рассказал о премиальных, которые получал отец в московской команде.

«Есть интересная история. Когда папа только перешёл в ЦСКА, он забил очень важный гол, который позволил команде пройти в следующий раунд турнира и достичь очень высоких результатов. За это он получил очень большую сумму денег в качестве премиальных — около $ 60 тыс. Тогда папа был ещё молодым, а я только родился. И бабушка рассказывала мне, что она схватилась за голову, когда увидела эти деньги, и спросила: «Ты кого-то обокрал?!» Папа был из очень скромной семьи, из не самого благополучного района. Это было смешно, мы часто вспоминаем эту историю», — сказал Лавиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.