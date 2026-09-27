«Ливерпуль» может вернуть своего воспитанника из «Лиона» — TEAMtalk

«Ливерпуль» входит в число семи клубов английской Премьер-лиги, которые следят за полузащитником «Лиона» Тайлером Мортоном. 23-летний воспитанник академии мерсисайдцев, перешедший в «Лион» на постоянной основе летом 2025 года, может вернуться на «Энфилд». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, Мортоном также интересуются «Ноттингем Форест», «Кристал Пэлас», «Брайтон», «Ньюкасл Юнайтед», «Сандерленд» и «Эвертон».

В нынешнем сезоне Мортон принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.