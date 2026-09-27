«Барселона» рассматривает возможность подписания Маркоса Льоренте — Конур

«Барселона» рассматривает возможность подписать полузащитника «Атлетико» и сборной Испании Маркоса Льоренте следующим летом в качестве свободного агента. Об этом сообщил инсайдер Экрем Конур в социальной сети. Действующее соглашение 31-летнего испанца с мадридским клубом рассчитано до июня 2027 года.

«Атлетико» уже ведёт переговоры о продлении контракта и рассчитывает сохранить футболиста. Интерес к ситуации также проявляют «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и «Бавария». Если стороны не договорятся о новом соглашении, Льоренте сможет покинуть клуб после истечения контракта без выплаты трансферной компенсации.

Испанец выступает за «Атлетико» с 2019 года, когда перешёл из «Реала». В сезоне-2020/2021 он в составе «матрасников» стал чемпионом Испании.