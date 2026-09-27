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«На игроков это может повлиять». Тухель — о ситуации вокруг «Манчестер Сити»

«На игроков это может повлиять». Тухель — о ситуации вокруг «Манчестер Сити»
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался об обвинениях в нарушении финансовых правил в сторону «Манчестер Сити».

«Меня это не отвлекает, полагаю, на игроков «Сити» это может повлиять. Я не буду это комментировать, думаю, сейчас по этому поводу ведётся расследование. Я не поднимал эту тему в разговорах с игроками», — цитирует Томаса Тухеля The Touchline в социальной сети X.

Ранее стало известно, что «горожане» признаны виновными почти по всем пунктам обвинений в нарушении финансовых правил АПЛ — исключение составило лишь одно из предъявленных нарушений.

На данный момент «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ, имея в своем активе 15 очков в пяти матчах.

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