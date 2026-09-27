«Реал» следит за ситуацией с контрактом полузащитника «Ливерпуля» — Football Insider

Мадридский «Реал» следит за ситуацией вокруг контракта полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера. Как сообщает Football Insider, испанский клуб может вернуться к рассмотрению кандидатуры аргентинца, если мерсисайдцам не удастся добиться прогресса в переговорах о новом соглашении. По данным источника, мадридцы входят в число наиболее заинтересованных в футболисте клубов.

Действующий контракт Мак Аллистера с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2028 года, поэтому клуб не испытывает срочной необходимости пересматривать условия договора. В текущем сезоне полузащитник принял участие в семи матчах за клуб, забив два мяча и отдав одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в € 70 млн.