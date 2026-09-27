15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» следит за ситуацией с контрактом полузащитника «Ливерпуля» — Football Insider

«Реал» следит за ситуацией с контрактом полузащитника «Ливерпуля» — Football Insider
Комментарии

Мадридский «Реал» следит за ситуацией вокруг контракта полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера. Как сообщает Football Insider, испанский клуб может вернуться к рассмотрению кандидатуры аргентинца, если мерсисайдцам не удастся добиться прогресса в переговорах о новом соглашении. По данным источника, мадридцы входят в число наиболее заинтересованных в футболисте клубов.

Действующий контракт Мак Аллистера с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2028 года, поэтому клуб не испытывает срочной необходимости пересматривать условия договора. В текущем сезоне полузащитник принял участие в семи матчах за клуб, забив два мяча и отдав одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в € 70 млн.

Материалы по теме
«Арсенал» рассматривает трансфер защитника сборной Англии из