Каземиро: «Золотой мяч»? Месси по-прежнему лучший. Он доказал это на чемпионате мира

Полузащитник «Интер Майами» Каземиро считает, что нападающий и капитан «фламинго» Лионель Месси заслуживает выиграть «Золотой мяч» после показанного им уровня на чемпионате мира.

«Золотой мяч»? Месси по-прежнему лучший. Он доказал это на чемпионате мира и продолжает делать это в МЛС. С ним на поле всё намного проще.

Они дают его тем, кто играет в европейском футболе, игнорируя то, что происходит в Америке, но Месси может выиграть его… Люди должны увидеть, что он сделал на чемпионате мира, это очень важно», — приводит слова Каземиро MessiXtra на странице в социальной сети X.

На мировом первенстве 2026 года 39-летний Месси принял участие в восьми матчах, в которых отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами.