Луис Энрике хочет видеть хавбека «Арсенала» в «ПСЖ» — El Nacional

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заинтересован в переходе полузащитника «Арсенала» и сборной Испании Мартина Субименди. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, Энрике считает, что шансы на переход Субименди в «ПСЖ» выросли: в начале сезона футболист не был ключевым игроком в составе «Арсенала». Клуб Микеля Артеты готов рассмотреть предложение примерно в € 80 млн.

Энрике считает Субименди идеальным кандидатом под свой стиль игры. Полузащитник хорошо чувствует позицию, делает точные передачи и помогает атакующим игрокам получать мяч в выгодных ситуациях. Для тренера это важно: он хочет, чтобы «ПСЖ» доминировал во владении мячом и сохранял структуру игры в центре поля.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Субименди составляет € 75 млн.