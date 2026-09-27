Caught Offside: «Ливерпуль» видит замену ван Дейку в ван де Вене, его цена — £ 80-90 млн

«Ливерпуль» всерьёз интересуется защитником «Тоттенхэма» Микки ван де Веном, в котором мерсисайдцы видят замену для 35-летнего Вирджила ван Дейка. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» также следит за нидерландским футболистом, однако имеет менее выраженный интерес, чем «Ливерпуль». Подчёркивается, что в контракте защитника нет пункта об отступных, а «Тоттенхэм» может оценить его в £ 80-90 млн (€ 93-104 млн).

В нынешнем сезоне ван де Вен принял участие в пяти матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.