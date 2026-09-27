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«Арсенал» и «Реал» связались с окружением Холанда насчёт возможного перехода — FI

«Арсенал» и «Реал» связались с окружением Холанда насчёт возможного перехода — FI
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«Арсенал» и мадридский «Реал» связались с окружением нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда насчёт его возможного трансфера на фоне сообщений СМИ о признании вины «горожан» в 114 из 115 пунктов финансовых правил АПЛ. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, в обычных обстоятельствах подобная сделка обошлась бы в «целое состояние», но, учитывая наихудший сценарий развития событий, Холанд может быть продан по доступной цене.

Ранее в СМИ появлялась информация, что футболист якобы намерен покинуть команду в случае потери места в АПЛ из‑за финансовых нарушений. Контракт Холанда с «горожанами» рассчитан до 2034 года.

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