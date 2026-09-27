Экс-игрок ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» перешёл в российскую медиакоманду

Бывший полузащитник сборной Сербии, московского ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» Зоран Тошич продолжит карьеру в Медиалиге. 39‑летний футболист стал игроком команды Prime Squad, об этом сообщил клуб в телеграм-канале.

«Добро пожаловать в Prime Squad, Зоран!» — говорится в сообщении клуба.

Ранее Тошич уже выступал в Медиалиге — он играл за «СКА‑Ростов». Хавбек сможет дебютировать за новый клуб в воскресенье, 27 сентября, в матче с FC ViBE.

В составе ЦСКА полузащитник выступал с 2010 по 2017 год. За это время он трижды выиграл чемпионат России и дважды стал обладателем Кубка страны. За сборную Сербии Зоран провёл 76 матчей и забил 11 голов.