15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Дело не в Кахигао». Игорь Корнеев — о срыве перехода Дзюбы в «Спартак»

«Дело не в Кахигао». Игорь Корнеев — о срыве перехода Дзюбы в «Спартак»
Комментарии

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев рассказал, почему сорвался переход Артёма Дзюбы в «Спартак».

— Вы на месте Кахигао рассмотрели бы вариант с Дзюбой?
— Тут история в чём. Дзюба — тоже непростой персонаж. Если мы абстрагируемся и возьмём Дзюбу просто как футболиста с российским паспортом, то да. Но если смотреть в комплексе, что представляет из себя Дзюба, готов ли он начинать третьей опцией в нападении — я сомневаюсь. Здесь неоднозначная история, тут дело не в Кахигао и в ком-то ещё, а в том, о чём был разговор и почему кто-то хотел Дзюбу, а Кахигао нет.

— Его представитель как раз говорил, что Дзюба был готов начинать со скамейки.
— Он скажет всё что угодно, — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме