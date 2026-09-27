«Дело не в Кахигао». Игорь Корнеев — о срыве перехода Дзюбы в «Спартак»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев рассказал, почему сорвался переход Артёма Дзюбы в «Спартак».

— Вы на месте Кахигао рассмотрели бы вариант с Дзюбой?

— Тут история в чём. Дзюба — тоже непростой персонаж. Если мы абстрагируемся и возьмём Дзюбу просто как футболиста с российским паспортом, то да. Но если смотреть в комплексе, что представляет из себя Дзюба, готов ли он начинать третьей опцией в нападении — я сомневаюсь. Здесь неоднозначная история, тут дело не в Кахигао и в ком-то ещё, а в том, о чём был разговор и почему кто-то хотел Дзюбу, а Кахигао нет.

— Его представитель как раз говорил, что Дзюба был готов начинать со скамейки.

— Он скажет всё что угодно, — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.