В «Реале» недовольны отношением сборной Франции к состоянию Мбаппе — L'Équipe

В мадридском «Реале» остались недовольны отношением сборной Франции к состоянию здоровья нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, форвард прибыл в национальную команду с лёгкой болью в той же области, где была его предыдущая травма. «Реал» проинформировал об этом сборную Франции. «Сливочные» хотели, чтобы с Мбаппе обращались с максимальной осторожностью, и надеялись, что ему предоставят отдых.

Однако он вышел на матч с Турцией (0:1) в Лиге наций, где получил травму — переразгибание задней капсулы левого коленного сустава. Сообщалось, что Мбаппе пропустит две недели.

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