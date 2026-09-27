Исак травмирован, форвард пропустит три матча сборной Швеции и вернётся в Англию

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Швеции Александр Исак получил травму во время сборов национальной команды, об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Из‑за повреждения футболист возвращается в Англию. Он не сможет сыграть в трёх ближайших матчах сборной Швеции на групповом этапе Лиги наций УЕФА. В пятницу, 25 сентября, шведы обыграли Румынию. На счету Исака забитый мяч.

В «Ливерпуле» уточнили, что травма игрока незначительная. Состояние шведа в ближайшее время оценят клубные врачи.

В текущем сезоне 27‑летний Исак провёл семь матчей за клуб и забил четыре мяча. Следующий матч «Ливерпуля» пройдёт 11 октября на «Энфилде» — команда встретится с «Манчестер Сити».