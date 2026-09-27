15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Исак травмирован, форвард пропустит три матча сборной Швеции и вернётся в Англию

Исак травмирован, форвард пропустит три матча сборной Швеции и вернётся в Англию
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Швеции Александр Исак получил травму во время сборов национальной команды, об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Из‑за повреждения футболист возвращается в Англию. Он не сможет сыграть в трёх ближайших матчах сборной Швеции на групповом этапе Лиги наций УЕФА. В пятницу, 25 сентября, шведы обыграли Румынию. На счету Исака забитый мяч.

В «Ливерпуле» уточнили, что травма игрока незначительная. Состояние шведа в ближайшее время оценят клубные врачи.

В текущем сезоне 27‑летний Исак провёл семь матчей за клуб и забил четыре мяча. Следующий матч «Ливерпуля» пройдёт 11 октября на «Энфилде» — команда встретится с «Манчестер Сити».

Материалы по теме