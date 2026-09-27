Норвегия — Португалия: началась онлайн-трансляция матча Лиги наций

В 21:45 мск начался матч 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречаются сборные Норвегии и Португалии. Игра проходит на стадионе «Уллевол» в Осло. В качестве главного арбитра встречи выступает Франсуа Летексье. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре группового этапа Норвегия встретится с Уэльсом 1 октября, а Португалия в этот же день проведёт матч с Данией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.

Сколько зарабатывают футболисты: