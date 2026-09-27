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Норвегия — Португалия: онлайн-трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги наций 2026/2027 началась в 21:45

Норвегия — Португалия: началась онлайн-трансляция матча Лиги наций
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В 21:45 мск начался матч 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречаются сборные Норвегии и Португалии. Игра проходит на стадионе «Уллевол» в Осло. В качестве главного арбитра встречи выступает Франсуа Летексье. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
Португалия
0:1 Феликс – 17'     1:1 Холанд – 51'     1:2 Рамуш – 54'    

В следующем туре группового этапа Норвегия встретится с Уэльсом 1 октября, а Португалия в этот же день проведёт матч с Данией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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