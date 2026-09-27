Будущее Кунде в «Барселоне» туманно, защитник может быть продан за € 50 млн — Sport.es

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде осмысливает своё положение в команде после начала сезона, в котором он перестал являться игроком стартового состава. Ситуация может измениться, но, если этого не произойдёт, француз будет готов покинуть каталонский клуб. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, три ведущих клуба чемпионата Англии проявляют интерес к 27-летнему защитнику. Летом «Барселона» была готова продать Кунде, но он захотел остаться. В случае продажи французского футболиста сине-гранатовые могут заработать более € 50 млн.

В нынешнем сезоне Кунде принял участие в пяти матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.