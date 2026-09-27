Экс-игрок сборной Бразилии Аугусто: я вырос, наблюдая за игрой российских команд в Европе

Бывший игрок сборной Бразилии и немецкого «Байера» Ренато Аугусто поделился мнением об уровне российского футбола. Экс-футболист признался, что с детства следил за выступлениями клубов из России в еврокубках, и объяснил, почему бразильцев никогда не удивлял переезд мировых звёзд в Альфа-Банк РПЛ.

«Меня, как и любого бразильца, не удивляет, что в России играли Роберто Карлос, Малком и Халк. Это вообще не сюрприз. Я, можно сказать, вырос, наблюдая за игрой ЦСКА и других российских команд в Европе. Знаю, что в России всегда был сильный чемпионат, отличные игроки», — сказал Аугусто в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.