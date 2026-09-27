15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Норвегия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок сборной Бразилии Аугусто: я вырос, наблюдая за игрой российских команд в Европе

Экс-игрок сборной Бразилии Аугусто: я вырос, наблюдая за игрой российских команд в Европе
Комментарии

Бывший игрок сборной Бразилии и немецкого «Байера» Ренато Аугусто поделился мнением об уровне российского футбола. Экс-футболист признался, что с детства следил за выступлениями клубов из России в еврокубках, и объяснил, почему бразильцев никогда не удивлял переезд мировых звёзд в Альфа-Банк РПЛ.

«Меня, как и любого бразильца, не удивляет, что в России играли Роберто Карлос, Малком и Халк. Это вообще не сюрприз. Я, можно сказать, вырос, наблюдая за игрой ЦСКА и других российских команд в Европе. Знаю, что в России всегда был сильный чемпионат, отличные игроки», — сказал Аугусто в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме